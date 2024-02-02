Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي ل"الحدث": تم تأجيل الضربات بسبب سوء الأحوال الجوية وللتأكد من عدم الإضرار بالمدنيين

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري أميركي لــ"سكاي نيوز": الضربات الجوية ضد الحوثيين هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق اهدافها
lebanon 24
03/02/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين مزيج من الغارات الجوية والقصف الصاروخي
lebanon 24
03/02/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول في البنتاغون: الضربات الجوية في #سوريا والعراق استهدفت 7 منشآت (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء إيران بالعراق وسوريا
lebanon 24
03/02/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:05 | 2024-02-02
23:05 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
23:04 | 2024-02-02
20:12 | 2024-02-02
20:05 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24