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البيت الأبيض: لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أميركيين في الأردن

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:49
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