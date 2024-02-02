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مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأميركية: نحن واثقون من أن المواقع التي استهدفناها بالغة الأهمية في تقويض القدرات
Lebanon 24
02-02-2024
|
18:51
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