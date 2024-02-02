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انتشال 12 شهيداً بينهم طفل من تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في حي التنور شرقي مدينة رفح

Lebanon 24
02-02-2024 | 18:52
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