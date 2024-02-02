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كيربي: ردنا اليوم يهدف إلى إضعاف وتعطيل قدرات الجماعات الموالية لإيران على تنفيذ هجمات ضد قواتنا

Lebanon 24
02-02-2024 | 19:19
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