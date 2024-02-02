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رئيس مجلس النواب الأميركي: للأسف انتظرت الإدارة الأميركية أسبوعًا وأخبرت العالم بما فيه إيران طبيعة ردنا

Lebanon 24
02-02-2024 | 20:12
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