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الرئيس الإيراني: قلنا مرارا أننا لن نبدأ أي حرب ولكن إذا أرادت أي دولة الاعتداء فإننا سنرد بقوة

Lebanon 24
02-02-2024 | 23:04
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