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السنوار وقادة حماس في غزة يؤيدون هدنة مؤقتة وقادة الحركة بالخارج يريدون وقفا دائما لإطلاق النار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-02-2024 | 23:05
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