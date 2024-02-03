Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع السورية: الهجوم الأميركي أدى لمقتل عدد من المدنيين والعسكريين وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة

Lebanon 24
03-02-2024 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع السورية: الهجوم الأميركي ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب
lebanon 24
03/02/2024 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر
lebanon 24
03/02/2024 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: أؤكد دائما ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع
lebanon 24
03/02/2024 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الأردنية: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن
lebanon 24
03/02/2024 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:43 | 2024-02-03
01:43 | 2024-02-03
01:24 | 2024-02-03
00:00 | 2024-02-03
23:54 | 2024-02-02
23:54 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24