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الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجوّ أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
03-02-2024 | 08:10
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