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القيادة الوسطى الأميركية: السفينة يو أس أس كارني أسقطت مسيرة فوق خليج عدن الجمعة ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار (الجزيرة)

Lebanon 24
03-02-2024 | 08:46
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