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"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: التقييم الأولي أظهر أن الولايات المتحدة ضربت كل هدف وضعته بنجاح (الشرق)

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:21
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