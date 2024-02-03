Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع السعودي: ندعو إلى وقف فوري لعدوان إسرائيل على غزة (الشرق)

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع الفرنسي أبلغ إسرائيل بأن باريس تدرس خطوات لمنع نشوب حرب مع "حزب الله"
lebanon 24
03/02/2024 19:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: قريباً سنعلن عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
03/02/2024 19:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو أميركا لزيادة الضغط على إيران (الشرق)
lebanon 24
03/02/2024 19:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم وسيزور عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية (رويترز)
lebanon 24
03/02/2024 19:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2024-02-03
11:50 | 2024-02-03
11:46 | 2024-02-03
11:37 | 2024-02-03
11:24 | 2024-02-03
11:10 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24