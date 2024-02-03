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أسامة حمدان: العالم يقف متفرجا وعاجزا عن وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من أميركا على غزة(العربي)

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:11
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