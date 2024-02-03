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صحيفة إسرائيل اليوم: واشنطن تطالب إسرائيل بإجابات عن تصرفات لجيشها بالضفة قد تكون انتهاكا لقانون أميركي(الجزيرة)

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:43
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