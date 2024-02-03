Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم(الشرق)

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بتدمير ما تبقى من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم والمستودعات الملحقة بها (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط مخيم أبوجا للنازحين شمال مدينة الفاشر (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى المدنية": قوات الدعم مستعدة لوقف القتال والتفاوض مع الجيش السوداني (الشرق)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يدعو قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى "إنهاء الحرب وإعادة الحكم للمدنيين" (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:33 | 2024-02-03
14:18 | 2024-02-03
13:54 | 2024-02-03
13:37 | 2024-02-03
13:35 | 2024-02-03
13:32 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24