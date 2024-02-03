Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: نشعر بالثقة بأننا تمكنا من ضرب غالبية أهدافنا وأننا حققنا النجاح المنشود(الجزيرة)

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول في البنتاغون: الضربات الجوية في #سوريا والعراق استهدفت 7 منشآت (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة المتحدث باسم البنتاغون لـ"الجزيرة": جماعات مرتبطة بإيران هي على الأرجح من نفذت الهجوم في شمال شرق الأردن
lebanon 24
03/02/2024 21:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة المتحدث باسم البنتاغون لـ"الجزيرة": نعلم أن إيران تموّل وتدرب وتسلح مجموعات مثل "حزب الله" والحوثيين
lebanon 24
03/02/2024 21:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الخارجية التركية: نشعر بالقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 21:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:33 | 2024-02-03
14:18 | 2024-02-03
13:54 | 2024-02-03
13:37 | 2024-02-03
13:35 | 2024-02-03
13:32 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24