Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 عن مصدر سياسي إسرائيلي: حماس لم تتراجع عن مطلبها بوقف الحرب على قطاع غزة(العربي)

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12 الإسرائيلية": "كابينت الحرب" يُناقش اقتراح "حماس" لصفقة التبادل
lebanon 24
03/02/2024 21:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الحرب والكابينت يجتمعان غدا على ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس (الجزيرة)
lebanon 24
03/02/2024 21:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لـ"الشرق": لا قوات إسرائيلية شمال قطاع غزة
lebanon 24
03/02/2024 21:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس والإدارة المقبلة للقطاع يجب ألا تشكل أي تهديد ضدنا
lebanon 24
03/02/2024 21:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:33 | 2024-02-03
14:18 | 2024-02-03
13:54 | 2024-02-03
13:37 | 2024-02-03
13:35 | 2024-02-03
13:32 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24