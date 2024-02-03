Advertisement

أخبار عاجلة

مواجهات في بلدة عرابة جنوب جنين وإصابة شاب برصـاص الاحتلال(شبكة القدس)

Lebanon 24
03-02-2024 | 15:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
04/02/2024 10:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة يعبد جنوب غربي جنين
lebanon 24
04/02/2024 10:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية خلال مواجهات في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس (الجزيرة)
lebanon 24
04/02/2024 10:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب غربي جنين وسط إطلاق نار ومواجهات مع شبان في البلدة (الجزيرة)
lebanon 24
04/02/2024 10:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:51 | 2024-02-04
03:50 | 2024-02-04
03:21 | 2024-02-04
03:19 | 2024-02-04
03:18 | 2024-02-04
03:15 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24