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القناة 12 الإسرائيلية: الضباط يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:10
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