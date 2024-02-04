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الإذاعة الإسرائيلية: رئاسة الوزراء لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد حماس

Lebanon 24
04-02-2024 | 00:13
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