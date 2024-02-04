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وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعم مسار حل الدولتين وأن يكون قطاع غزة تابعا للدولة الفلسطينية المقبلة

Lebanon 24
04-02-2024 | 06:31
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