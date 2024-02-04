Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في القطاع

Lebanon 24
04-02-2024 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة
lebanon 24
04/02/2024 22:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان: الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة "الأونروا"
lebanon 24
04/02/2024 22:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/02/2024 22:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شماس: قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً
lebanon 24
04/02/2024 22:29:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:20 | 2024-02-04
15:19 | 2024-02-04
14:33 | 2024-02-04
14:15 | 2024-02-04
14:10 | 2024-02-04
14:00 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24