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أبو عبيدة: استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل وأوقعناهم بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة

Lebanon 24
04-02-2024 | 11:43
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