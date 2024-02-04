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بري: إتفقت مع الخماسية على مساعدتهم لي لإنتخاب من نسميه نحن كلبنانيين لا من يسمونه هم (الجديد)

Lebanon 24
04-02-2024 | 13:18
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مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": سفراء "الخماسية" عبروا عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة او احد الموفدين منها
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