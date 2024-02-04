Advertisement

أخبار عاجلة

بري: الخماسية هذه المرة موحدة وقالوا لي "ما عنا مرشح على الإطلاق ولا عنا فيتو على أي لإسم ونحنا مستعدين نساعدكن باللي بدكن ياه"

Lebanon 24
04-02-2024 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترقّب في لبنان لخطوة سفراء "الخماسية" المقبلة ووزير خارجية فرنسا يزور بيروت
lebanon 24
04/02/2024 22:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة الخماسية" تطرح حواراً في المجلس لانتخاب الرئيس في آذار
lebanon 24
04/02/2024 22:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بري : اتفقت و"الخماسية" على رئيس "صنع في لبنان" ولم يتطرقوا إلى "الخيار الثالث"
lebanon 24
04/02/2024 22:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك "الخماسية" المتجدّد.. ما الذي تغيّر عن مداولاتها السابقة؟
lebanon 24
04/02/2024 22:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:20 | 2024-02-04
15:19 | 2024-02-04
14:33 | 2024-02-04
14:15 | 2024-02-04
14:10 | 2024-02-04
14:00 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24