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بري: حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان ولكن في هذه المعركة الحركة تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية فهي لا تمتلك قدرات الحزب

Lebanon 24
04-02-2024 | 13:20
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جعجع للـ"أم تي في": "حزب الله" هو أكبر مشكلة يُواجهها لبنان في المرحلة الحالية وكثر حاولوا معالجتها ولا نزال في نفس المشكلة و"الحزب" انخرط فعلاً بالحرب لكنه لم يذهب بعيداً لأن ميزان القوى ليس لصالحه
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