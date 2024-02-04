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"الأونروا": الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية

Lebanon 24
04-02-2024 | 15:20
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