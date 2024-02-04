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"سي.إن.إن" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: غارات الجمعة على العراق وسوريا دمّرت أو خلفت أضراراً في 84 هدفاً من أصل 85

Lebanon 24
04-02-2024 | 17:38
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