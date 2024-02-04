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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
04-02-2024 | 18:59
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