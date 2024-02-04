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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم العين في نابلس وسط اشتباكات ودوي انفجارات

Lebanon 24
04-02-2024 | 23:42
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