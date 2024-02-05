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المرصد السوري: أنباء عن مقتل قوات من "سوريا الديمقراطية"بهجوم فصائل عراقية على قاعد حقل العمر

Lebanon 24
05-02-2024 | 00:18
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