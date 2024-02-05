14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء "مناورة عسكرية" في الضفة الغربية اليوم
Lebanon 24
05-02-2024
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وبليدا وبيت ليف جنوبي لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وبليدا وبيت ليف جنوبي لبنان (الجزيرة)
05/02/2024 08:15:10
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
" الخارجية" الأميركية: طالبنا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاة شاب أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية
Lebanon 24
" الخارجية" الأميركية: طالبنا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاة شاب أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية
05/02/2024 08:15:10
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعتقد بأنه مخطوف لدى "حماس"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الـ7 من تشرين الاول
Lebanon 24
كان يعتقد بأنه مخطوف لدى "حماس"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الـ7 من تشرين الاول
05/02/2024 08:15:10
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"القناصة" والحشود العسكرية.. إسرائيل تقتحمُ مخيماً في الضفة الغربية
Lebanon 24
بـ"القناصة" والحشود العسكرية.. إسرائيل تقتحمُ مخيماً في الضفة الغربية
05/02/2024 08:15:10
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!
Lebanon 24
وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!
03:15 | 2024-02-04
04/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
05:30 | 2024-02-04
04/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!
03:35 | 2024-02-04
04/02/2024 03:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته إسرائيل بشأن نصرالله.. تقرير يعلن!
Lebanon 24
هذا ما فعلته إسرائيل بشأن نصرالله.. تقرير يعلن!
04:30 | 2024-02-04
04/02/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:08 | 2024-02-05
أ ف ب: استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية
01:04 | 2024-02-05
المرصد السوري: مقتل 5 على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم على قاعدة حقل العمر
00:56 | 2024-02-05
إطلاق ٥ صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان
00:55 | 2024-02-05
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
00:54 | 2024-02-05
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية بأكثر من 85% من الأصوات
00:30 | 2024-02-05
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل شخص حاول الاستيلاء على سلاح شرطي في بئر السبع
فيديو
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
05/02/2024 08:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24