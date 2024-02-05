Advertisement

أخبار عاجلة

زحمة سير خانقة على أوتوستراد الكرنتينا على المسلك المؤدي إلى بيروت

Lebanon 24
05-02-2024 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحمة سير خانقة على طريق الكرنتينا.. اليكم ما جرى
lebanon 24
05/02/2024 11:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع مختلف الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك - الكرنتينا وتحويل السير الى الأوتوستراد الرئيسي بسبب تجمّع الوحول والمياه (التحكم المروري)
lebanon 24
05/02/2024 11:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة.. إليكم حال الطرقات الآن
lebanon 24
05/02/2024 11:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الطرقات تشهد زحمة سير خانقة
lebanon 24
05/02/2024 11:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2024-02-05
04:22 | 2024-02-05
04:01 | 2024-02-05
03:50 | 2024-02-05
03:27 | 2024-02-05
03:11 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24