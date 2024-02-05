14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تعزيز الاستيطان عنصرية صريحة ودعوة لإشعال المزيد من الحرائق
Lebanon 24
05-02-2024
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: هناك إجماع واسع في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي
05/02/2024 11:44:18
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يحث المزيد من الدول على وقف تمويل وكالة أونروا (الحدث)
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يحث المزيد من الدول على وقف تمويل وكالة أونروا (الحدث)
05/02/2024 11:44:18
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي رداً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لـ"حماس" (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي رداً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لـ"حماس" (الجزيرة)
05/02/2024 11:44:18
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطينية: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين
Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطينية: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين
05/02/2024 11:44:18
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"حزب الله" ينسحب من الجنوب؟ إقرأوا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
05:30 | 2024-02-04
04/02/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
03:00 | 2024-02-05
05/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
Lebanon 24
ماذا يربح وليد جنبلاط من اعادة التموضع التي يقوم بها؟
05:00 | 2024-02-04
04/02/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
Lebanon 24
حريق كبير في معمل بالبقاع.. هذا ما أظهرته التحقيقات الاولية
06:00 | 2024-02-04
04/02/2024 06:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:27 | 2024-02-05
قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني: سنجري مناورات مع روسيا والصين خلال الربيع المقبل
04:22 | 2024-02-05
الديوان الملكي: العاهل الأردني عبدالله الثاني يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى عمّان
04:01 | 2024-02-05
بوحبيب يلتقي الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر
03:50 | 2024-02-05
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح شأن مصري فلسطيني حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله أو إغلاقه
03:27 | 2024-02-05
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس 28 مواطنا في الضفة الغربية بينهم سيدة
03:11 | 2024-02-05
وسائل إعلام إسرائيلية: حماس أطلقت الصواريخ الأسبوع الماضي على تل أبيب من منصات صاروخية كانت تبعد 20 إلى 30 متراً عن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في خان يونس
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 11:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24