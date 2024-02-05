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قسد: نؤكد حقنا في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم على حقل العمر

Lebanon 24
05-02-2024 | 03:08
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