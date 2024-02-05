وسائل إعلام إسرائيلية: حماس أطلقت الصواريخ الأسبوع الماضي على تل أبيب من منصات صاروخية كانت تبعد 20 إلى 30 متراً عن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في خان يونس

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