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القوات الكردية السورية المدعومة من واشنطن: مقتل 6 من عناصرنا في هجوم طائرة مسيّرة على قاعدة تستضيف قوات أميركية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:32
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