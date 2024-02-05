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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال ندوة حول وثيقة الاخوة الانسانية: نريد سلاماً يوقف جريمة الإبادة في فلسطين ويعاقب المرتكب ويعيد الحق لشعب ظلمته عقيدة استعمارية غريبة عن ثقافتنا

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:39
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