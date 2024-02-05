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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نحذر من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الأونروا (الجزيرة)
Lebanon 24
05-02-2024
|
06:38
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