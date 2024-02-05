Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن العراقي لنظيره الإيراني: يمكن حل الإشكالات عبر حوار بناء دون مواقف أحادية (العربية)

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انتقاد لاذع.. مستشار الأمن القومي العراقي: "حوارنا مع إيران يحل الخلافات"
lebanon 24
05/02/2024 17:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: العلاقات مع طهران مهمة واستراتيجية والحوار والدبلوماسية كفيلان بحل أي خلاف (الشرق)
lebanon 24
05/02/2024 17:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ"الحرة": السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا عبر قيام دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل ولا يمكن لـ"حماس" أن تكون جزءا من الحل بعد اليوم
lebanon 24
05/02/2024 17:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار عباس لـ"العربية": مستعدون للحوار غدا مع "حماس" إذا كان هناك احتراما للشرعية الفلسطينية
lebanon 24
05/02/2024 17:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-02-05
10:28 | 2024-02-05
10:22 | 2024-02-05
10:20 | 2024-02-05
10:14 | 2024-02-05
10:08 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24