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حركة المرور كثيفة على طريق عام حلبا العبدة محلة وادي الجاموس بسبب انخساف التربة (التحكم المروري)

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:24
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