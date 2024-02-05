"الجزيرة" نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبدالله استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وبحث معه الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة

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