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أخبار عاجلة
غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة يقودها وزير خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا (العربية)
Lebanon 24
05-02-2024
|
10:28
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