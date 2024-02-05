Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة يقودها وزير خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا (العربية)

Lebanon 24
05-02-2024 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني يعلن مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأونروا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/02/2024 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقائه غوتيريش: نحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
05/02/2024 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يُؤكّد خلال إتّصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" دعم دولة الإمارات الراسخ للوكالة
lebanon 24
05/02/2024 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا (الجزيرة)
lebanon 24
05/02/2024 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2024-02-05
13:00 | 2024-02-05
12:59 | 2024-02-05
12:56 | 2024-02-05
12:54 | 2024-02-05
12:28 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24