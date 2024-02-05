Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع بريطانيا: هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية سلوك غير مقبول (الحدث)

Lebanon 24
05-02-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يجب أن تتوقف".. وزير الدفاع الأميركي يندد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية
lebanon 24
05/02/2024 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما زالت تعطل حركة الملاحة العالمية
lebanon 24
05/02/2024 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة والتجارة اليمني: هجمات الحوثيين على السفن أثرت على أسعار السلع ونخشى أن نصل إلى مجاعة (الحدث)
lebanon 24
05/02/2024 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزيرا الدفاع الأميركي والبريطاني بحثا هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية
lebanon 24
05/02/2024 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:03 | 2024-02-05
13:00 | 2024-02-05
13:00 | 2024-02-05
12:59 | 2024-02-05
12:56 | 2024-02-05
12:54 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24