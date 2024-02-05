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وزير الدفاع الإسرائيلي: 110 من مختطفينا تمت إعادتهم حتى الآن و عمليتنا البريةفي غزة متواصلة من أجل تهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:15
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