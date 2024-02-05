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وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس" تلقت ضربات كبيرة واعتمدت على رد "حزب الله"

Lebanon 24
05-02-2024 | 12:26
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