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قصف مدفعي مُعادٍ على أطراف علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا في جنوب لبنان

Lebanon 24
05-02-2024 | 13:00
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