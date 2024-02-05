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الحكومة الألمانية: شولتس أكد لنتنياهو أن حل الدولتين يجب أن يشمل غزة والضفة الغربية وتلعب فيه السلطة دورا مركزيا

Lebanon 24
05-02-2024 | 13:00
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