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الخارجية الأميركية: منطقة رفح تؤوي أكثر من مليون شخص وأي عملية فيها يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار (الجزيرة)

Lebanon 24
05-02-2024 | 13:11
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